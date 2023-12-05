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Ищем попутчиков! Календарь 2012

Положение и правила Приключенческой гонки 2012 «Ваваи-Чибисаны»

Участники приключенческой гонки "Ваваи-Чибисаны"

Восходители, получившие почётное звание "Сахалинский орлан"

Каякеры в проекте "4 мыса"

Каякеры, награжденные значком СКЭВС "50км. Морской каякинг"

Итоговый протокол "Меж Трёх Озёр 2011"

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31 июля 2015 года. Вершина Вулкана Тяти

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Новости 

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15.02.2019
СТАЛИНСКИЙ ШТОРМ. JAGERMEISTER 2019


Сталинский перевал. Гора Малиновского. После этого лыжного похода трое отморозили конечности на лице. Другой отморозил два пальца. Один из семерых заявил, что больше горные траверсы в январе ходить не будет.

Автор: maksimPetrovich  Просмотров: 945   Комментарии
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15.02.2019
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА - ГИРЕВ


Знаете ли вы сахалинца, в честь которого названы сразу три географических объекта в Антарктиде? 

Автор: maksimPetrovich  Просмотров: 317   Комментарии
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15.02.2019
МОРСКОЙ ПОХОД ЧЕРЕЗ ДВА МОРЯ

Эта история о самом длинном походе в истории сахалинского морского каякинга. Тогда в 2016 году мы прошли морским путём от Ванино (Хабаровский край) до Москальво (Сахалинская область). Путь длинной в 1000 километров и продолжительностью в 23 дня.

Автор: maksimPetrovich  Просмотров: 292   Комментарии
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15.02.2019
СРЕДИ ЛЬДОВ 500 КМ

Опубликовали отчёт за 2015 год. Лыжный поход по льдам Сахалинской области и Хабаровского края. Соло. За 18 дней пройдено 500 км через полуостров Шмидта, Петровскую косу, острова Чкалова, Байдукова, Белякова и Чамские. Пересечён Амурский лиман

Автор: maksimPetrovich  Просмотров: 313   Комментарии
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21.08.2017
Завершился морской поход по островам Малой Курильской гряды

Завершился морской поход по островам Малой Курильской гряды

В августе 2017 года, в период с 3 по 15 августа, состоялся морской поход сахалинских морских каякеров. Всего в обходе Малой Курильской Гряды приняли участие 13 туристов. 

Автор: maksimPetrovich  Просмотров: 13604   Комментарии
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15.06.2017
Сплав по реке Айнской: в поисках Красногорска
Сплав по реке Айнской: в поисках Красногорска

Сахалин. Томаринский район. Сплав по реке Айнской до озера с одноимённым названием и далее по озеру в протоку и до самого Красногорска. Двухдневный поход. 11-12 июня.
Автор: maksimPetrovich  Просмотров: 12725   Комментарии
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20.02.2017
ледовый лыжный поход Тугур-Сахалин 2017
ледовый лыжный поход Тугур-Сахалин 2017
Очередной год и вот уже во вторник 21 февраля мы вылетаем в Хабаровск. Далее в этот же день летим до Николаевска-на-Амуре. В среду 22 февраля на вертолёте забрасываемся в Тугур (Тугуро-Чумиканский район). Если не произойдёт глобальных изменений по погоде, то 23 февраля планируем встать на лыжи.
Автор: maksimPetrovich  Просмотров: 6239   Комментарии
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