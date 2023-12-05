МОРСКОЙ ПОХОД ЧЕРЕЗ ДВА МОРЯ

Эта история о самом длинном походе в истории сахалинского морского каякинга. Тогда в 2016 году мы прошли морским путём от Ванино (Хабаровский край) до Москальво (Сахалинская область). Путь длинной в 1000 километров и продолжительностью в 23 дня.