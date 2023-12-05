Ищем попутчиков! Календарь 2012
Положение и правила Приключенческой гонки 2012 «Ваваи-Чибисаны»
Участники приключенческой гонки "Ваваи-Чибисаны"
Восходители, получившие почётное звание "Сахалинский орлан"
Каякеры, награжденные значком СКЭВС "50км. Морской каякинг"
Итоговый протокол "Меж Трёх Озёр 2011"
31 июля 2015 года. Вершина Вулкана Тяти
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Сталинский перевал. Гора Малиновского. После этого лыжного похода трое отморозили конечности на лице. Другой отморозил два пальца. Один из семерых заявил, что больше горные траверсы в январе ходить не будет.
Знаете ли вы сахалинца, в честь которого названы сразу три географических объекта в Антарктиде?
Эта история о самом длинном походе в истории сахалинского морского каякинга. Тогда в 2016 году мы прошли морским путём от Ванино (Хабаровский край) до Москальво (Сахалинская область). Путь длинной в 1000 километров и продолжительностью в 23 дня.
Опубликовали отчёт за 2015 год. Лыжный поход по льдам Сахалинской области и Хабаровского края. Соло. За 18 дней пройдено 500 км через полуостров Шмидта, Петровскую косу, острова Чкалова, Байдукова, Белякова и Чамские. Пересечён Амурский лиман
В августе 2017 года, в период с 3 по 15 августа, состоялся морской поход сахалинских морских каякеров. Всего в обходе Малой Курильской Гряды приняли участие 13 туристов.
Сахалин. Томаринский район. Сплав по реке Айнской до озера с одноимённым названием и далее по озеру в протоку и до самого Красногорска. Двухдневный поход. 11-12 июня.
Очередной год и вот уже во вторник 21 февраля мы вылетаем в Хабаровск. Далее в этот же день летим до Николаевска-на-Амуре. В среду 22 февраля на вертолёте забрасываемся в Тугур (Тугуро-Чумиканский район). Если не произойдёт глобальных изменений по погоде, то 23 февраля планируем встать на лыжи.